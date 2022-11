Les infos de 18h - Coronavirus : ces chiffres qui inquiètent à l'approche de Noël

À moins d'un mois de Noël et des réunions en famille ou entre amis, la Première ministre Élisabeth Borne a fait une prise de parole en forme de message d'alerte. "Aider nos soignants, c'est être vigilant ensemble. Et je lance un appel solennel : respectons les gestes barrières" a-t-elle déclaré, lors de la séance de questions au gouvernement mardi 29 novembre à l'Assemblée nationale.

Élisabeth Borne a ajouté : "Portons le masque, dès que nous sommes avec des personnes fragiles, ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont de petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie."

Un appel solennel, mais pas d'obligation, alors que le masque est toujours largement délaissé dans les transports. Du côté du ministère de la Santé, on pointe également des taux de rappel de la vaccination contre le coronavirus très insuffisants.

Coronavirus, grippe : une vaccination insuffisante

Chez les plus de 80 ans, une personne sur cinq est suffisamment protégée, avec une 4e dose. Elles sont quatre sur cinq à ce niveau de protection Grande-Bretagne. Les Français de plus de 60 ans ne sont que deux millions sur 18 à avoir fait leur deuxième rappel. La grippe est aussi un sujet d'inquiétude pour les personnes les plus fragiles, avec un niveau de vaccination en baisse de 15% par rapport à l'année dernière.

En ce moment décisif avant les fêtes de Noël, le ministère de la Santé rappelle qu'il dispose d'un stock important de vaccin, et que 95% des Français sont à moins de cinq kilomètres d'un endroit pour se faire vacciner.

Ce sont les chiffres des contaminations qui motivent ces appels aux gestes barrières et à la vaccination. On compte en effet 45 000 nouveaux cas par jour en moyenne, en augmentation de 40% sur une semaine. La hausse touche toutes les régions, et entraine une augmentation des hospitalisations : plus de 4.000 personnes admises en une semaine. Avec toujours une soixantaine de décès causés chaque jour par le Covid-19 en France.

