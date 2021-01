publié le 04/01/2021 à 07:32

La France prépare-t-elle son retrait du Sahel ? La ministre des Armées, Florence Parly prépare en tout cas les esprits en annonçant une diminution des effectifs de sa force anti-djihadiste Barkhane, qui vient encore de perdre deux soldats français.

Ces derniers ont été tués samedi 2 janvier, dans l'explosion d'une bombe artisanale au Mali. Ils étaient issus du deuxième régiment de hussards d'Haguenau dans le Haut-Rhin : Loïc Risser avait 24 ans et Yvonne Huynh en avait 33 ans. Il s'agit de la première femme de l'armée française tuée au Sahel depuis le début des opérations en 2013.

Une femme "énergique et sportive" : ce sont les mots qui reviennent lorsque l'on discute avec ses amis. Yvonne est née à Trappes il y a 33 ans de parents vietnamiens. Elle grandit dans cette ville des Yvelines et va au collège Youri Gagarine avant d'intégrer l'armée de terre en 2006, alors qu'elle est à peine majeure. Après un passage au Tchad, elle s'envole pour l'Île de la Réunion. En 2014, elle devient cheffe de groupe du régiment du service militaire adapté. Son but est de former 1.200 jeunes en difficultés afin de les remettre dans le droit chemin.

Donovan était sous ses ordres, et il garde un souvenir d'une femme avec des capacités sportives hors du commun : "Elle était toujours devant, ça c'est sûr. Elle aurait pu faire athlète je pense". Même pendant l'entraînement, Yvonne gardait toujours le sourire, un officier affirme que "sa bonne humeur dans les épreuves et la difficulté redonnait goût à la vie aux jeunes ultra-marins". Pour preuve, Donovan a repris sa vie en main, il passe en ce moment un bac pro en mécanique automobile et il tient à remercier Yvonne Huynh pour son aide précieuse.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les fêtes à peine terminées, certains Français doivent apprendre à vivre avec un nouveau couvre-feu effectif dès 18 heures dans 15 départements de l'Est où les chiffres sont inquiétants plus qu'ailleurs.

Restaurants - Dans un contexte sanitaire encore délicat en France, pas question de rouvrir les restaurants le 20 janvier, selon les informations de RTL. Jean Castex l'a annoncé en petit comité, ce sera officialisé dans quelques jours lors d'une conférence de presse.

Rave Party en Bretagne - La garde à vue de l'un des organisateurs présumés de la Rave Party qui s'est tenue près de Rennes a été prolongée. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire. La fête avait réuni 2.500 fêtards la nuit du Nouvel An.