publié le 04/01/2021 à 05:44

C'est désormais officiel, les restaurants ne rouvriront pas leurs portes le mercredi 20 janvier et resteront fermés pendant encore plusieurs semaines. Selon nos informations, l'exécutif a d'ores et déjà pris sa décision et la date de réouverture, qui avait été fixée fin novembre par Emmanuel Macron, est reportée.

Avant même de connaître les conséquences des fêtes de fin d'année sur l'épidémie, le gouvernement a donc tranché malgré les difficultés du secteur depuis de nombreux mois. "Ça ne sera pas le 20 janvier" confirment à RTL plusieurs sources gouvernementales, qui n'utilisent plus le conditionnel et ne se font désormais plus aucune illusion.

En petit comité, le Premier ministre Jean Castex a clairement acté ce nouveau report et se prépare à le faire annoncer officiellement. Le couperet devrait tomber au cours d'une conférence de presse, dans les prochains jours.

Alors qu'Emmanuel Macron a placé l'année 2021 sous le signe de l'espoir, lors de ses vœux, plusieurs ministres ne cachent plus leur pessimisme pour mieux préparer le terrain. Maigre consolation pour les restaurateurs, le gouvernement annoncera que les dispositifs d'aides seront prolongés aussi longtemps que nécessaire.

