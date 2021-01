Rave party en Ille-et-Vilaine : un organisateur présumé va être déféré au parquet

La rave party s'est tenue à Lieuron, le soir du Nouvel An

La garde à vue d'un des organisateurs présumés de la fête sauvage, qui a rassemblé quelque 2.500 personnes au Nouvel An près de Rennes, a été prolongée ce dimanche 3 janvier. Le suspect sera déféré lundi, le parquet ayant indiqué qu'il demanderait son placement en détention provisoire.

La personne dont la garde à vue a été prolongée est l'un des deux hommes interpellés à Iffendic, en Ille-et-Vilaine, samedi 2 janvier, a précisé le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué.

Né en 1998 et sans antécédent judiciaire, "il sera déféré lundi au parquet de Rennes" où sera ouverte une information judiciaire. "Afin de préserver les investigations à venir, des réquisitions de placement en détention provisoire seront soutenues", a souligné le procureur.

Interpellé dans le cadre de l'enquête visant à identifier et rechercher les organisateurs, il indique "avoir été un simple participant et avoir été autorisé à titre exceptionnel à mixer par les organisateurs" mais "ses propos démentant toute implication en tant qu’organisateur sont contredits notamment par les éléments de téléphonie".

'Il n'est pas le seul organisateur de cette free party"

Selon le magistrat, l'enquête a révélé "l’envoi à plus de 1.000 personnes du lieu exact d’implantation de la rave party le jeudi 31 décembre en fin d’après-midi" et "son téléphone portable borne à Lieuron le 31 décembre en début d’après-midi (moment où le matériel était installé sur les lieux en toute discrétion)".

Selon Philippe Astruc, "les investigations permettent d'indiquer qu'il n'est pas le seul organisateur de cette free party". Celles-ci se poursuivent "afin d'identifier et interpeller l'ensemble des organisateurs de ce rassemblement illégal", ajoute le procureur.

Le second homme interpellé à Iffendic a été remis en liberté et "sera poursuivi par ordonnance pénale délictuelle pour usage de stupéfiants". Les six autres personnes interpellées samedi 2 janvier, lors des contrôles opérés à la suite de la dispersion de la fête, ont également toutes été remises en liberté.

Les gardes à vue de trois consommateurs de produits stupéfiants ont donné lieu "aux suites habituelles en matière d’usage". La garde à vue d'un quatrième "pour le recel de vol d'une mallette de la gendarmerie se trouvant dans le véhicule incendié et port d’arme de catégorie D (un cutter) a donné lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel de Rennes", a détaillé M. Astruc.