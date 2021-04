publié le 22/04/2021 à 07:39

L'épidémie bat tous les records en Inde. Le pays est confronté à une crise majeure en raison de l'explosion de la pandémie de Covid. Et les chiffres atteignent des sommets jamais vus : près de 315.000 nouveaux cas en 24h, le nombre le plus élevé atteint pendant cette pandémie. La situation est devenue hors de contrôle. Beaucoup d'habitants tentent de fuir les centres-villes. Le pays manque de tout, même dans les hôpitaux.

Les appels à l'aide des familles de malades se multiplient, jusque sur les réseaux sociaux. On recherche un lit d'hôpital, des bouteilles d'oxygène ou tout simplement des médicaments. "Je n'ai jamais connu une situation sanitaire aussi critique. Il n'y a plus d'oxygène dans la majorité du pays. Les patients sont obligés d'attendre à l'extérieur des hôpitaux", explique, révolté, un médecin local. "Nous savions qu'il y aurait une seconde vague mais nos dirigeants n'ont rien fait avant qu'il ne soit trop tard. Au contraire, on organisait des rassemblements électoraux, des rassemblements religieux, alors même que les cas augmentaient", poursuit-il.

Face à un système de santé au bord de l'effondrement, les habitants de la capitale vivent dans l'angoisse de contracter une forme sévère de la maladie. "C'est la folie dehors, c'est pire de jour en jour, que Dieu nous sauve", témoigne un habitant de New Dehli. Dans l'espoir de ralentir la propagation du virus, la ville s'est confinée lundi soir pour une semaine.

