Famille royale : le prince Harry absent pour les 95 ans d'Elizabeth II

La reine Elizabeth II et le prince Harry le 18 mai 2019

publié le 21/04/2021 à 12:19

C'est un anniversaire particulier pour Elizabeth II. La Reine fête ses 95 ans ce 21 avril, quelques jours après avoir enterré le prince Philip. Et selon le tabloïd The Daily Mail, le prince Harry n'est pas resté à Londres pour l'anniversaire de sa grand-mère.

Selon les informations du Daily Mail, le prince Harry a quitté la capitale du Royaume-Uni en début d'après-midi le 20 avril pour rejoindre son épouse Meghan Markle et leur fils Archie à Los Angeles.

Pour son anniversaire, la Reine va passer la journée "seule" dans son château de Windsor avec une "équipe réduite" à cause du coronavirus, précise le tabloïd.

Après l'interview du couple avec Oprah Winfrey et le séisme au sein de la famille royale provoqué par leurs révélations, c'est la première fois qu'Harry revoyait les siens lors de l'enterrement du prince Philip, le 17 avril dernier.

Harry et William font "des petits pas" vers la réconciliation "grâce à Kate Middleton", indique encore le tabloïd. Après l'enterrement du prince Philip, le prince Charles a pu passer un moment avec ses fils, à l'abri des regards, pour éviter que tout propos ne soit rapporté et déformé.