Coronavirus en France : “On est sur la bonne voie”, estime Emmanuel Macron

publié le 21/04/2021 à 09:07

"Aujourd'hui, les choses s'accélèrent", s'est félicité Emmanuel Macron mardi soir, à l'issue d'une réunion sur la vaccination contre la Covid-19. Le chef de l'État s'appuie notamment sur ce chiffre rassurant : un adulte sur quatre a déjà reçu une dose du vaccin en France.

Selon la direction générale de la Santé, près de 13 millions de Français sont désormais primo-vaccinés et "4,5 millions de nos concitoyens ont été vaccinés avec les deux doses", rajoute Emmanuel Macron, "ce qui nous place parmi les pays qui ont vacciné le plus de leur population adulte au sein de l'Union européenne".

Le président de la République vante "la cohérence de la politique qui est menée depuis le début et le fait qu'on est sur la bonne voie". Enfin, il salue le rythme de la vaccination chez les seniors, "Les derniers efforts qui ont été faits sur à la fois les résidents d'Ehpad et les plus de 70 ans portent leurs fruits, puisqu'on est à quasi 100% sur les résidents d'Ehpad et à presque 70% sur les plus de 70 ans qui sont protégés".