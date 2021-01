publié le 04/01/2021 à 06:57

Quand Donald Trump appelle un haut responsable et lui demande de trouver des bulletins de vote à son nom pour tenter de faire annuler sa défaite dans l'État de Géorgie. Le coup de fil, stupéfiant, a été révélé et diffusé hier par le Washington Post.

Le journal explique que Donald Trump s'adresse à Brad Raffensperger, le secrétaire d'État républicain de Géorgie : "Nous avons gagné ces élections en Géorgie, et les gens sont en colère dans tout le pays, il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé ! Vous devriez aider les gens justes, vous êtes républicain. Il me faut juste trouver 11.780 votes, un peu plus que l'écart actuel. Qu'est-ce qu'on fait : on a gagné les élections, et ce n'est pas juste de se les faire confisquer. Vous avez une élection importante qui arrive. La population de Géorgie sait que c'est une fraude et à cause de vous ils ne vont pas aller vote parce qu'ils détestent ce que vous avez fait au président".

L'élection à venir dont parle Donald Trump en Géorgie concerne les sénatoriales qui pourraient permettre aujourd'hui aux démocrates de l'emporter et de détenir ainsi les pouvoirs et au Sénat et au Congrès, manière de laisser à Joe Biden les mains libres pour appliquer sa politique.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. La situation sanitaire n'est pas réunie, estime l'exécutif qui n'a finalement pas attendu les retombées des fêtes. La décision devrait être officialisée dans les prochains jours en conférence de presse. Les aides gouvernementales seront prolongées aussi longtemps que nécessaire.

Vaccin - Gabriel Attal a annoncé une accélération de l'arrivée des doses chaque semaine. Près d'un million de doses ont été distribuées en Grande Bretagne, 200.000 en Allemagne, contre seulement 516 en France au 1er janvier 2021. À partir de cette semaine, les soignants de plus de 50 ans pourront se faire vacciner.

Automobile - Le marché des voitures d'occasion se porte à merveille. Avec 5,5 millions de voitures échangées, la baisse est à peine de 4,5% contre 25% pour le marché du neuf par rapport à 2019. Le marché de l'occasion a été moins impacté par les mesures sanitaires, notamment grâce au modèle français Renault Clio qui s'échange bien. Le diesel représente encore 6 achats sur 10 mais il a perdu 5 points face aux motorisations essence mais aussi hybrides et électriques en hausse de 50%.