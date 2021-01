publié le 04/01/2021 à 04:36

Sous le feu des critiques face à une campagne de vaccination jugée trop lente, le gouvernement, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, a décidé de former un "collectif de citoyens" qui visera à réduire les craintes des Français contre le vaccin. À partir de ce lundi 4 janvier, 35 personnes vont être tirées au sort et seront chargées de se prononcer sur la stratégie vaccinale française contre le coronavirus.

Comme le rapporte Le Journal du Dimanche, le Conseil économique social et environnemental (Cese) va sélectionner ces citoyens selon "des critères d’âge, de genre, de région, de niveau de diplôme, de catégorie socioprofessionnelle et de type d’habitation".



Pour assurer une bonne représentativité des positions des personnes tirées au sort, celles-ci devront avoir répondu de manière variée à la question suivante, sur une échelle de 1 à 5 : "Avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre la Covid-19 ?".



Selon le Cese, qui recueillera leurs travaux, "cette expression de leur position permettra de ­constituer a posteriori les équilibres au sein du collectif de citoyens, afin d’avoir des avis et des recommandations reflétant les positions en présence au sein de la société française". D'après les derniers sondages, seulement 40 % des Français souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19.