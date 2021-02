publié le 17/02/2021 à 06:49

Même si la Corée du Nord affirme, sans que personne n'y croit vraiment, ne pas être touchée par la pandémie depuis un an, leur voisin et ennemi de Corée du Sud les accuse de s'intéresser de très près au vaccin Pfizer.

Les hackers nord-coréens n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils sont fortement soupçonnés par les services de renseignement de Séoul d’avoir été à la manœuvre en tentant de pirater dès le début de l’épidémie les systèmes informatiques d’au moins neuf laboratoires occidentaux et sud-coréens développant un vaccin contre le virus. Selon un rapport confidentiel de l’ONU, les redoutables cyberpirates ont aussi mis la main ces derniers mois sur plus de 300 millions de dollars US de cryptomonnaie, via des attaques informatiques.

Alors, cette nouvelle tentative contre Pfizer illustre le paradoxe nord-coréen. Officiellement, le leader Kim Jong-Un a toujours affirmé qu’il n’y avait aucun cas de Covid-19 dans son pays. Des propos jugés peu crédibles en raison des nombreux échanges avec le grand frère chinois voisin avant la fermeture des frontières en janvier 2020 et surtout de la demande récente de Pyongyang de bénéficier du programme onusien Covax, destiné aux pays pauvres. La Corée du Nord devrait ainsi recevoir deux millions de doses de vaccins. Pas de chance, ce ne sera pas le Pfizer mais l’AstraZeneca.

