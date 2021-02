publié le 12/02/2021 à 08:49

Dans certains hôpitaux bretons, 20 à 25% des effectifs sont en arrêt maladie depuis qu'ils ont reçu une injection du vaccin AstraZeneca, informe le quotidien Le Télégramme. Ils souffrent de maux de tête, de fièvre et de syndromes grippaux. Les hôpitaux de Brest et de Morlaix ont même décidé de suspendre leur campagne vaccinale.

Au lendemain de la vaccination, de nombreux soignants ont eu de la fièvre, parfois même plus de 39°C. Impossible de venir travailler, d'où la multiplication des arrêts maladie, très courts, une seule journée généralement, pour des effets secondaires passagers, pas très graves mais très intenses. Tous sont remontés à l’Agence du médicament, qui suit depuis le mois de décembre les effets indésirables du vaccin. Entre le 6 et le 11 février, il y a eu 149 déclarations sur 10.000 vaccinations. L'âge moyen des personnels de santé touchés est de 34 ans, pour des effets indésirables connus et attendus.

Le lot utilisé à Brest ou Morlaix a été livré dans 21 autres pays sans remontée particulière. Pour ne pas perturber le fonctionnement des services hospitaliers avec trop d’arrêts maladie en même temps, l’Agence du médicament conseille d'échelonner la vaccination du personnel soignant. C’est ce que vient d'annoncer l’hôpital de Saint-Lô, dans la Manche.

À écouter également dans ce journal

Économie - La Française des Jeux a publié ses résultats annuels. À cause du confinement du printemps, les résultats sont en baisse mais les joueurs se sont rués sur internet comme jamais avec une croissance de 40%. La mise digitale atteint un milliard et demi d'euros.

Val-de-Marne - Au Kremlin-Bicêtre, le lycée Darius Milhaud, dont les bâtiments ont été livrés il y a à peine deux ans, craque déjà de tous les côtés. Pas de chauffage, de la moisissure, des inondations fréquentes… Les travaux seraient truffés de malfaçons.

Jeux Olympiques - Yoshiro Mori, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé ce vendredi sa démission après le tollé provoqué par des propos sexistes qu'il avait tenus la semaine dernière.