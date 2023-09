Malgré l'aide apportée par quatre pays, dont le Royaume-Uni et l'Espagne, les secouristes marocains se retrouvent complètement dépassés par l'ampleur des dégâts causés par le séisme, survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre. De nombreux habitants sont désormais en colère, face à l'impuissance des secours.

"On a froid la nuit ! On ne nous a rien apporté", s'exaspère un rescapé. "On a besoin de tentes ! Et puis on nous laisse nous débrouiller avec nos morts... Qui est venu nous aider ? Personne !" Ceux qui sont encore vivants fouillent les ruines à mains nues à la recherche de leurs proches. À proximité, un autre habitant conduit une pelleteuse, creusant des tombes, car impossible d'attendre les secours officiels.

"Passé plus de trois jours sous les décombres, il faut les enterrer très vite car il y a beaucoup d'odeurs", explique-t-il. Les femmes et les enfants dorment un peu plus loin à même le sol. De la débrouille, jusqu'à l'arrivée de quelques bénévoles originaires d'Agadir.

Ces jeunes bénévoles apportent de l'eau et de la nourriture, constatant des besoins matériels urgents : "Les gens ont besoin de matelas et de tente", liste Yacine, bénévole. "Jusqu'à maintenant nous n'avons rien reçu de la part de l'État." Yacine se veut pourtant compréhensif avec le gouvernement : "C'est assez difficile de venir jusqu'ici. On peut comprendre l'État, vu que la catastrophe s'est passée sur quatre provinces." Le bilan s'élève désormais à plus de 2.900 morts et autant de blessés.



À écouter également dans ce journal

Marseille - Une jeune femme a été atteinte par des tirs, dimanche 10 septembre, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, dans un immeuble d'une cité du sud de Marseille. Elle se trouve en état de mort cérébrale.