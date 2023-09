Séisme au Maroc : quelle est la situation deux semaines après le drame ?

Le séisme qui a frappé le sud de Marrakech a fait près de 3.000 morts et plus de 5.600 blessés. Le roi a annoncé un plan de 11 milliards d'euros pour le relogement et la reconstruction. En attendant, la vie s'organise sous des milliers de tentes. La petite ville d'Amizmiz a durement été touchée.

Une mère de trois enfants a perdu sa maison dans le séisme et vit sous une tente fournie par l'état marocain. "La vie sous les tentes est très difficile. Nous n'avons pas d'eau courante, pas d'électricité et des toilettes viennent tout juste d'être installées sur le campement. Sans compter la chaleur le jour et le froid extrême la nuit", a-t-elle confié.

Amizmiz a subi d'immenses dégâts et toutes les maisons sont détruites ou trop dangereuses à habiter. "Quand je vois ma ville transformée en ruines [...] c'est encore plus dur que le séisme en lui-même", a assuré une habitante.

De son côté, un homme, qui vit aussi sous une tente, n'est pas rassuré par l'annonce du plan de reconstruction : "C'est très bien tout ça, mais je suis sûr que ça va prendre un temps fou. Je ne serai pas étonné si on passait encore une année entière dans ce camp". En attendant, l'hiver et les pluies risquent de compliquer le quotidien sous les tentes.

