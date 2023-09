Séisme au Maroc : Jamel Debbouze, Gad Elmaleh... quand les artistes se mobilisent

Crédit : Piero Cruciatti / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Les appels à la solidarité se sont multipliés après le séisme survenu au Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre. Plusieurs artistes franco-marocains se sont mobilisés, à commencer par Gad Elmaleh qui s'est dit "totalement bouleversé". "Chaque centime compte pour les gens qui sont dans cette détresse", a-t-il assuré.

Les artistes appellent au don. Jamel Debbouze, qui organise depuis une dizaine d'années le Marrakech du rire, est déjà sur place. Avant de partir, il a lancé un appel sur TF1. "Les hôpitaux sont saturés. On sait que le Maroc manque cruellement de dons de sang par exemple et de tout en fait", a-t-il regretté. Il a effectué un don du sang pour les blessés du séisme, lundi 11 septembre.

"Je suis très ému d'être ici. On a eu l'occasion de voir toute cette solidarité. [...] Il faut voir combien les Marocains sont solidaires les uns avec les autres", a-t-il dit en sortant d'un centre de transfusion sanguine.

"Il y a l'urgence de sauver des vies aujourd'hui. Et puis il va y avoir une seconde urgence, une seconde temporalité, qui sera de reconstruire", a affirmé Jamel Debbouze. La plupart des maisons qui se sont effondrées sont construites avec de l'argile ou du pisé, de la terre crue. Ces constructions sont très fragiles.



L'aide proposée par la France a été refusée

De nombreux Marocains dorment sans toit, c'est pourquoi les intellectuels et les artistes tablent sur les aides au long terme, sans pour autant se substituer au gouvernement marocain. L'écrivain Tahar Ben Jelloun a évoqué les autorités marocaines qui mobilisent l'armée, les policiers, les pompiers et les personnels de santé.



Jusqu'à présent, certaines aides, notamment celle proposée par la France, sont bloquées par le gouvernement. "Le Maroc veut démontrer qu'il est capable de gérer une situation catastrophique [...] Il y a une dizaine de villages qui sont totalement isolés et les gens sont en train de mourir", a alerté l'écrivain.

Pour pousser le plus grand nombre à aider les Marocains, tous les moyens sont bons. Un clip avec de nombreuses personnalités, initié notamment par Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et Arthur, est en tournage. Il sera relayé sur les réseaux sociaux et à la télévision.



Un élan de générosité "remarquable"

Sur RTL, la responsable des urgences de la Fondation de France, Karine Meaux, a e