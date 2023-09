Séisme au Maroc : Jimmy Mohamed explique combien de temps on peut survivre sous des décombres

Après le séisme au Maroc, une question se pose : combien de temps peut-on survivre sous des décombres ? Il est très compliqué de répondre à cette question car cela dépend de nombreux paramètres. Si vous êtes enseveli avec, par exemple, une fracture, un traumatisme abdominal, crânien ou encore une hémorragie, les chances de survies sont très réduites après quelques heures, quelques jours. En revanche, si vous êtes emmuré, mais avec de l’espace autour de vous, on peut tenir 1 à 2 semaines en fonction des conditions.

Le roi du Maroc Mohammed VI a rappelé que "toutes les dix secondes, un patient a besoin d’un don de sang". Les dons de sang sont indispensables dans ce genre de catastrophe pour prendre en charge les hémorragies. Cette hémorragie peut être provoquée soit directement à cause d’un traumatisme, vous avez une plaie qui saigne énormément ou alors une hémorragie interne au niveau d’un organe, et dans ce cas, vous pouvez avoir besoin de transfusion. Et puis, une grande partie de ces transfusions vont être réalisées durant les interventions chirurgicales au bloc opératoire pour opérer une fracture ouverte, par exemple, ou même réaliser des amputations. Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas mettre en jeu le pronostic vital du patient

Outre les hémorragies, le risque est aussi celui de l’accès à l’eau quand on est coincé sous les décombres. dit classiquement qu’on peut tenir 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Évidemment, ça dépend de nombreux paramètres, mais pour l’hydratation, les choses peuvent être plus compliqués en cas de forte chaleur. Avec plus de 30 degrés, les phénomènes de déshydratation peuvent survenir encore plus rapidement. Donc chaque minute compte, même s’il est encore possible de retrouver des survivants.



Accès au soin difficile et choc psychologique

Une fois sortie des décombres, une autre complication redoutée des secouristes : ce qu’on appelle le "crush syndrome" ou encore "syndrome des écrasés".

Lorsque vous êtes écrasé et que vous restez plusieurs heures ou jours coincé, la pierre, par exemple, va venir comprimer l’ensemble de vos structures, les muscles, l