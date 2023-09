INVITÉ RTL - Séisme au Maroc : un secouriste français raconte comment se déroulent les recherches

Si l'aide internationale proposée par la France n'a toujours pas été acceptée par le Maroc, des volontaires français s'affairent déjà dans les décombres. Depuis ce samedi 9 septembre, quelques heures seulement après le séisme, les équipes de Patrick Villardry sont présentes sur place. Il préside l'association Unité légère d'intervention et de secours (Ulis) et est intervenu sur la plupart des grandes catastrophes de ces dernières années.

En plus de ses équipes, Patrick Villardry est arrivé au Maroc avec plusieurs chiens afin de retrouver des survivants. Leur présence est impérative d'autant que dans l'Atlas, "certains villages sont détruits à 100%, d'autres à 95%". "Sur un rayon de 20 km, tout est par terre", explique-t-il sur RTL.

Et ce, alors que la conception même de certaines habitations dans les villages les plus isolés est parfois rudimentaire, constate-t-il. "Ce sont des constructions avec de la paille et de la terre, quand ça s'effondre, cela revient à l'état de poussière", observe le patron de l'association Ulis.

Les secouristes français encore remplis d'espoir

"Nos chiens ont commencé à travailler et on a commencé à dégager malheureusement des personnes décédées. Si nous travaillons aujourd'hui au Maroc, c'est grâce aux chiens. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas employé", détaille le secouriste.

Pour l'heure, ils ne sont pas parvenus à retrouver de survivants dans le cadre de leurs recherches. "On est plein d'espoir, il y a toujours un miraculé dans chaque tremblement de terre."



Selon l'aboiement, on peut savoir si la personne est vivante ou non Patrick Villardry, secouriste français présent au Maroc

Comment interviennent-ils sur le terrain ? Au micro de RTL, Patrick Villardry l'explique en quelques phrases. "Lorsque l'on arrive sur une maison qui est effondrée, on établit un périmètre et on envoie le chien en lui demandant de chercher et d'aboyer dès qu'il repère quelque chose". Avant d'être envoyés sur le terrain, les chiens sont formés pendant 18 mois à "chercher des odeurs légères qui remontent de la terre vers la surface". "Selon l'aboiement, on peut savoir si la personne est vivante ou non", ajoute le secouriste.

Depuis le tremblement de terre, les routes menant aux villages les plus reculés sont impraticables. Les autorités marocaines "vont peut-être pouvoir les nettoyer prochainement", espère-t-il. "Le matériel lourd ne peut pas monter pour le moment. Les pompiers locaux ne sont qu'avec du petit matériel. On en revient au B.A.-BA", raconte Patrick Villardry.