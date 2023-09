Séisme au Maroc : "Tout est en ruines, c'est un désastre", dans les rues d'Imgdal, village rasé à 100%

48 heures après le séisme qui a touché le Maroc, RTL vous emmène ce lundi 11 septembre dans les zones reculées de l'Atlas, des zones montagneuses où l'aide arrive au compte-gouttes. Certains villages ont carrément été rayés de la carte en quelques secondes, comme à Imgdal, où tout s'est écroulé. Aucune habitation ne tient debout et ce village était totalement inaccessible ce dimanche. Nous avons emprunté cette route à flanc de montagne qui est pour partie effondrée. Des blocs de pierre sont encore déblayés à la pelleteuse lundi matin.

Sur ce chemin, se mêlent les familles des victimes, les militaires, mais aussi les ambulances qu'il faut laisser passer en priorité. Sur place, nous découvrons des habitations réduites à l'état de gravats, les toits et les murs ont disparu. "Tout est en ruines, c'est un désastre. On a perdu quelqu'un de la famille, une petite fille de neuf ans. C'est un fléau, il n'y a pas une maison qui a été épargnée", nous dit un homme, assis en bord de route. Dans le village, seul le minaret est encore debout, mais menace à tout moment de s'effondrer.

"La protection civile est passée. Ils continuent toujours à fouiller, chercher les gens", ajoute Hosni, au détour d'une rue, où sept corps ont été extraits des décombres. Les habitants sont toujours sur place, les 120 familles sont restées, elles n'ont nulle part où aller et dorment désormais en contrebas, enroulées dans des couettes.



Une femme et ses deux enfants sont morts. On a retrouvé les petits dans les bras de la maman. Un habitant d'Imgdal

Au bord de la route, un habitant qui vient d'allumer un feu de bois pour préparer à manger, nous raconte la nuit du séisme : "Ça a duré à peine quelques secondes. On participait à un mariage dans le village, il y a eu une première, puis une deuxième secousse encore plus violente. On est sortis et on a découvert les maisons effondrées. L'imam hurlait parce que ses deux enfants étaient bloqués sous les décombres. On les a fait sortir, le petit était blessé à la tête. On l'a emmené à l'hôpital", raconte-t-il.

"Ensuite, on a entendu un cri. Une femme et ses deux enfants sont morts. On a retrouvé les petits dans les bras de la maman, sous les décombres, écrasés par les pierres. Et vers 6h du matin, on a commencé à découvrir les autres morts, sept au total", ajoute-t-il. Désormais, il vit avec sa famille sous une bâche, loin de toute construction, par peur d'un nouvel éboulement. L'aide arrive difficilement dans certains villages et pourtant, les habitants en ont cruellement besoin. Sur la route, des tentes jaunes et bleues sont distribuées par la sécurité civile. Les habitants nous parlent aussi d'un manque d'eau et de nourriture.

Une livraison de pain s'est d'ailleurs opérée au moment de notre visite. Les premiers bénévoles arrivent eux-aussi sur zone, notamment des bénévoles de la région de Casablanca. "Ça fait deux jours que je suis là avec les gens. On essaie d'acheminer le maximum d'aide", nous dit l'une d'entre elles. L'urgence est aujourd'hui de reloger ces familles car le froid arrive lui aussi. La température est tombée à huit degrés la nuit dernière au cœur de cette vallée.