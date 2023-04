Vladimir Poutine est-il devenu complètement isolé et paranoïaque ? C'est en tout cas ce que révèle l'un de ses anciens gardes du corps, Gleb Karakoulov. Ce dernier a fui la Russie et se confie désormais à visage découvert. Pourtant, il vit caché en Turquie. En octobre dernier, il a profité d'un voyage du président Poutine au Kazakhstan pour faire défection et s'envoler à Istanbul.

Ce capitaine du service fédéral de protection était chargé des communications du président. "Il n'utilise ni Internet ni téléphone portable", explique Gleb Karakoulov. "Il ne reçoit d'informations que de son entourage le plus proche. Ce qui signifie qu'il vit dans un vide informationnel", poursuit-il.

Gleb Karakoulov décrit un Vladimir Poutine "paranoïaque", dont les bureaux sont identiques dans toutes ses résidences pour faire croire qu'il est dans une ville alors qu'il se trouve encore dans une autre. "Il s'agit d'une ruse pour confondre les renseignements étrangers et d'autre part pour éviter toute tentative d'assassinat", confie l'ancien garde du corps. Quant à un meurtre en représailles à sa défection, il dit ne pas craindre d'être empoisonné. "Il ne me court pas après avec du Novitchok", assure-t-il. Mais ses proches en Russie ont déjà reçu la visite des autorités.

