Guerre en Ukraine : Zelensky prédit que Poutine sera tué par quelqu'un de son cercle proche

Un an après l'éclatement du conflit en Ukraine, les rumeurs (et fantasmes) fusent au sujet de Vladimir Poutine. Tantôt souffrant, malade, le leader russe fait l'objet de questionnements sur sa santé depuis de nombreux mois, même avant la guerre en Ukraine. Le chef des renseignements ukrainiens a même assuré début janvier à la chaîne américaine ABC que le maître du Kremlin était "mourant". Selon un journal danois, Vladimir Poutine aurait même été sous l'influence de médicaments lors de l'invasion.

Dans un documentaire ukrainien nommé Year, relayé par The Times, le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque une possible fin du conflit par une défaite russe. Dans ce cas de figure, il pense que Vladimir Poutine sera tué par un membre de son entourage. "Il y aura certainement un moment où la fragilité du régime de Poutine se fera sentir à l'intérieur de l'État. Et puis, les prédateurs dévoreront un prédateur. Ils trouveront une raison de tuer un tueur", dit-il.

Les dirigeants ukrainiens ne cessent d'appuyer l'idée d'une défaite de l'armée russe dans le conflit. Invité de RTL lundi 21 février, Vadym Omelchenko, ambassadeur de l'Ukraine en France, a affirmé que "60% du potentiel de l'armée russe a été détruit en Ukraine". "Les événements de cette année montrent que la Russie peut perdre, elle va perdre", a-t-il dit.

