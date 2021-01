publié le 15/01/2021 à 05:45

De l'autre côté des Pyrénées, les chiffres sont plus inquiétants qu'en France. La troisième vague frappe de plein fouet l'Espagne, qui recense 35.878 nouveaux cas en 24h et 202 décès. Si en France, le couvre-feu à 18h a été étendu à tout le territoire, toutes les régions espagnoles ne sont pas logées à la même enseigne.

L'Estrémadure, Madrid, Aragon et la Catalogne connaissent le plus de cas de contagions. Pour le moment, chaque région applique sa propre formule de restrictions : couvre-feu à 18h en Andalousie, fermeture des commerces, bars et restaurants en Estrémadure et mobilité réduite à Madrid mais avec un couvre-feu à 23h et des restaurants et commerces toujours ouverts. Pourtant, les services de réanimation du pays sont occupés à 40% par des malades de la Covid-19.

La campagne de vaccination varie également selon les régions. Au total, 52% des doses reçues ont été administrées dans tout le pays. Quelque 580.000 personnes ont déjà été vaccinées depuis le 25 décembre.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France désormais sous cloche à partir de 18h. Le couvre-feu a été étendu à tout le territoire et entrera en vigueur à partir de samedi, a annoncé Jean Castex jeudi 14 janvier. Renforcement des règles sanitaires à l’école. Au lycée, un système hybride va être mis en place. Au collège, les cours d’EPS devront se faire uniquement en extérieur et les cantines dans les écoles devront suivre un protocole sanitaire durci. Les contrôles aux frontières vont également être musclés.

Infirmière disparue dans le Tarn - Le compte Facebook de Delphine Jubillar, infirmière de 33 an disparue il y a un mois, a été activé mercredi 13 janvier. Selon l'avocat des proches de Delphine, un message vide a été publié puis supprimé sur un groupe Facebook. Un élément surprenant qui donne de l'espoir l'entourage de la jeune femme mais qui inquiète tout de même.

États-Unis - Joe Biden tente de reprendre la main. Le président élu a dévoilé un plan de relance de 1.900 milliards de dollars. Les bénéfices du plan de relance "seront supérieurs" à leur coût, a-t-il assuré. Ce plan sera présenté aux élus du Congrès, qui devront se prononcer sur son adoption.