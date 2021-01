et AFP

publié le 14/01/2021 à 19:40

La situation épidémique est "maîtrisée" mais reste "fragile". Jean Castex a mis en garde, lors d'une conférence de presse ce jeudi 14 janvier, contre "l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses" du coronavirus.

"Les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique", s'est encore félicité le premier ministre lors d'une conférence de presse, en relevant toutefois que la France restait "sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16.000 contaminations par jour".

Le premier ministre a rappelé que la vaccination est "la priorité des priorités" pour la sortie de crise. "Mais nous devrons collectivement faire preuve de patience et de responsabilité car ce n'est pas avant plusieurs mois que la vaccination pourra nous protéger de manière suffisante", a-t-il ajouté.

Couvre-feu à 18 heures sur tout le territoire

Un couvre-feu à 18 heures sera mis en place à partir de samedi "pour au moins 15 jours" sur l'ensemble du territoire métropolitain français, a indiqué Jean Castex, pour faire face à l'épidémie de coronavirus. "Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18 heures", a précisé le chef du gouvernement.

Aucun département ne présente un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100.000 habitants, correspondant au seuil d'alerte, a-t-il notamment fait valoir. En cas d'une "dégradation épidémique forte" dans les prochains jours, le premier ministre a prévenu qu'un nouveau confinement serait appliqué "sans délai".

Des mesures de restrictions d'urgence vont par ailleurs être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à la Réunion pour les protéger des variants qui circulent dans ces régions. En Guyane, "le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés" pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière, des "tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion".

Les conditions d'entrée en France "fortement durcies"

La France va "durcir fortement" les conditions d'entrée en France, notamment en exigeant un test négatif au coronavirus pour tous les voyageurs en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne (UE), a annoncé Jean Castex.

A compter de lundi, tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d'un pays hors-UE "devront présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau", a-t-il précisé. Ces personnes devront en outre "s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue", a-t-il dit. Le test négatif au départ est déjà réclamé pour les voyageurs venant du Royaume-Uni, où circule le variant britannique, particulièrement contagieux.

Pour les personnes ne pouvant réaliser un test dans leur pays de départ, elles auront la possibilité de se faire tester à leur arrivée en France et seront contraintes "de s'isoler 7 jours dans un hôtel désigné par l'Etat". Jean Castex a précisé que pour les déplacements en provenance d'un pays de l'UE, "et notamment des pays comme l'Irlande ou le Danemark confrontés à une situation épidémique difficile", "les ministres travailleront à l'élaboration d'un cadre de coordination en vue du prochain Conseil européen du 21 janvier".

Activités physiques scolaires en intérieur suspendues

Les activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur vont être suspendues "jusqu'à nouvel ordre" pour faire face à l'épidémie de coronavirus, a annoncé le chef du gouvernement. "Nous souhaitons tout faire pour éviter" la fermeture des écoles, a redit le chef du gouvernement, qui a annoncé le renforcement du protocole sanitaire dans les cantines scolaires.



Dans les universités, les étudiants de première année à l'université pourront reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier, a annoncé jeudi Jean Castex lors d'une conférence de presse. Cette mesure s'étendra ensuite, "si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux", a ajouté le premier ministre, en exprimant la "préoccupation" du gouvernement face au "profond sentiment d'isolement, mais aussi les vraies difficultés pédagogiques" des étudiants.

Ouverture de la vaccination pour les personnes présentant des pathologies à haut risque

Les personnes présentant des pathologies à "haut risque" pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir de lundi dans l'un des "700 centres" de vaccination ouverts dès cette date sur le territoire, a indiqué Jean Castex.



Outre les plus de 75 ans, près de 800.000 personnes "atteintes de maladies particulièrement graves" pourront recevoir le vaccin, notamment les personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère, celles ayant été transplantées d'un organe, les personnes sous traitement pour un cancer ou encore celles atteintes de Trisomie 21", a détaillé le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement.