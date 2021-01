publié le 14/01/2021 à 20:02

"Nous souhaitons tout faire pour éviter" la fermeture des établissements scolaires, a affirmé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse du gouvernement, ce jeudi 14 janvier. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est de son côté réjoui du fait que la France était "le pays d'Europe qui a ouvert ses écoles le plus grand nombre de jours en 2020", avec une fermeture prononcée uniquement lors du premier confinement, entre mars et mai.

Cette "exception française" est assumée par le gouvernement, qui veut éviter la flambée des décrochages scolaires et l'isolement des mineurs. Si les écoles, les collèges et les lycées resteront donc ouverts, en revanche "toutes les pratiques sportives d'intérieur seront suspendues, c'est vrai en milieu scolaire, en milieu extrascolaire (...) pour quelques semaines probablement", a dit Jean-Michel Blanquer.



Une vigilance accrue sera mise en place à la cantine, "maillon faible de l'organisation puisque c'est le moment où on enlève son masque", a-t-il poursuivi. Au primaire, "il n'y aura pas de brassage possible" : les élèves d'une même classe mangeront tous les jours ensemble. Si ce n'est pas possible, le temps de restauration sera "allongé" et "en dernier recours on pourra avoir des solutions de repas à emporter". Même chose dans les collèges, si la pression est trop forte.