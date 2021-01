publié le 15/01/2021 à 02:55

Un mois après la disparition de Delphine Jubillar, les enquêteurs font face à un nouvel élément troublant. Le compte Facebook de la jeune femme, disparue le 16 décembre dernier, s'est mystérieusement activé mercredi 13 janvier au soir. Un message vide aurait été posté sur un groupe Facebook puis supprimé.

Selon les informations de BFMTV, confirmées par Me Philippe Pressecq, représentant d'une cousine et de trois amis proches de Delphine Jubillar, une personne se serait connectée sur le profil Facebook de la jeune femme pour poster un message vide sur un groupe, dont sa mère est membre. Le message aurait été supprimé quelques minutes plus tard, mais pas assez rapidement pour empêcher des captures d'écrans.

Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse ont rapidement eu vent des faits, assortis de ces captures d'écrans. Me Philippe Pressecq a également affirmé que personne n'avait accès au compte Facebook de la jeune femme, pas même son mari Cédric Jubillar.

Pour le pénaliste albigeois, ce rebondissement donne de l'espoir aux proches de l'infirmière de 33 ans. "Ils veulent y croire, chaque jour apporte son lot d'incertitudes." La piste criminelle est envisagée par les enquêteurs qui devront désormais déterminer si le compte de Delphine Jubillar a pu être piraté.