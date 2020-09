publié le 14/09/2020 à 05:48

Alors que le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d’Europe depuis le début de la crise sanitaire, une mesure supplémentaire entre en vigueur sur son territoire, ce lundi 14 septembre, pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19. Désormais, les rassemblements de plus de six personnes, en public comme dans la sphère privée, seront interdits alors qu'ils étaient limités à 30 personnes auparavant.

Cette nouvelle restriction n'enchante guère Anna et Jessica, deux habitantes de Londres, qui pointe du doigt Boris Johnson : "J'aime voir mes copains et sortir, c'est gênant mais on doit prendre nos responsabilités nous-mêmes par ce que clairement le gouvernement n'est pas capable de nous sortir de là" confie Anna.

Jessica ne "comprend pas cette restriction" et se demande "pourquoi six" car "on aura peut-être six personnes de six foyers différents autour des tables" dans les bars et restaurants. Abdoul, restaurateur dans la capitale du pays, confie que "s'il y a quelqu'un de plus, je le mettrai sur une autre table mais je ne vais pas prendre le risque de perdre un client car ça vaut de l'or en ce moment".

Selon le communiqué du gouvernement britannique, les éventuels contrevenants risquent une amende de 100 livres sterling, qui sera doublée à chaque récidive jusqu’à un maximum de 3.200 livres.

À écouter également dans ce journal

Sport - L'Olympique de Marseille s'est imposé face au Paris Saint-Germain (1-0) grâce à un but de Florian Thauvin, au terme d'un match terni par une bagarre générale et cinq cartons rouge distribués. Les Phocéens ont remporté leur premier Clasico depuis novembre 2011.

International - Le Premier ministre israélien Beyamin Nétanyahou a annoncé, dimanche 13 septembre, un reconfinement national de trois semaines dans l'espoir d'endiguer une seconde vague de l'épidémie de la Covid-19 dans son pays.

Société - Quelques jours après leur rentrée scolaire, les élèves de sixième vont tabler sur un nouvel examen, un test de fluence en lecture. Celui-ci a pour but d'identifier les lacunes et acquis des collégiens, après l'absence de cours pendant le confinement.