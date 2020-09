Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 13/09/2020 à 19:55

Près de neuf ans qu'ils ne l'ont plus fait, avec seulement trois nuls arrachés en 20 rencontres toutes compétitions confondues depuis ce fameux 27 novembre 2011. Sur le papier, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont une belle occasion de renouer avec le succès contre le rival historique parisien.

Depuis sa finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich (1-0) le dimanche 23 août à Lisbonne, le PSG s'est, à son tour, retrouvé touché par l'épidémie de coronavirus. Et de quelle manière. Aux cas positifs de Neymar, Di Maria, Icardi, Marquinhos, Paredes et Navas lors de vacances à Ibiza s'est ajouté celui de Mbappé avec les Bleus.

Le champion du monde français est forfait pour cette rencontre, comme Marquinhos et Icardi. Mais dans quel état sont les autres, comme Neymar et Di Maria ? Côté OM, c'est Sarr qui est absent à cause de la Covid-19. Mais Payet, Thauvin, Bennedetto, Mandanda ou Caleta-Car sont bien là. Marseille a remporté son premier match de la saison à Brest (2-3), Paris s'est incliné à Lens (1-0) avec un 11 largement remanié.

Le film de la soirée :

19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous