Coronavirus : Israël annonce un reconfinement national de trois semaines

et AFP

publié le 14/09/2020 à 04:33

C'est une première au niveau mondial. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé, dans la soirée de ce dimanche 13 septembre, un confinement national d'au moins trois semaines en Israël, faisant ainsi de l'État hébreu la première économie développée à réimposer une telle mesure pour endiguer une seconde vague de contamination au coronavirus.

"Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre en oeuvre un confinement strict de trois semaines avec l'option d'étendre cette mesure", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les autorités avaient imposé la semaine dernière un couvre-feu à une quarantaine de villes du pays, notamment dans les villes arabes et juives ultra-orthodoxes, dans l'espoir de freiner la propagation du virus, ce qui n'a pas empêché le nombre de cas de progresser.

À l'approche des fêtes juives, le pays a vécu les derniers jours sous le signe d'un débat entre tenants d'un "seger khelki" et autres d'un "seger clali", soit entre défenseurs d'un confinement partiel ou général. Le gouvernement a opté non seulement pour le confinement général, mais a étendu la mesure sur au moins trois semaines, au moment où les familles se rassemblent et les fidèles se retrouvent dans les synagogues.

Un des pays les plus touchés au monde ces deux dernières semaines

Le confinement entrera en vigueur en Israël à partir du vendredi 18 septembre pour la fête de Rosh Hashana (nouvel an juif), se poursuivra pendant Yom Kippour et se terminera au dernier jour de Soukkot, aux alentours du vendredi 9 octobre prochain, ont précisé les autorités.

Selon les données collectées par l'AFP, Israël est le deuxième pays au monde ayant enregistré le plus de cas positifs au coronavirus par habitant, au cours des deux dernières semaines après Bahreïn.

Au début de la crise sanitaire, Israël avait imposé dès la mi-mars un strict confinement durant lequel les vols vers l'étranger avaient presque tous été annulés, les commerces non essentiels fermés, les rassemblements publics interdits et la population confinée.

Un nombre relativement bas de cas de malades avait permis au gouvernement d'accélérer un déconfinement avec la réouverture des bars, restaurants et cafés, des lieux de culte et avec l'autorisation des mariages, tout en maintenant l'obligation du port du masque. Mais le taux d'infection en Israël est reparti à la hausse avec actuellement 153.217 cas positifs à la Covid-19, dont 1.103 décès, pour une population de neuf millions d'habitants.