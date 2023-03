Le cauchemar n'en finit plus pour un père de famille russe après un dessin de sa fille. Après avoir reçu une amende pour le dessin enfantin, la Russie avait ouvert une enquête contre lui. Les autorités ont fini par découvrir des messages, postés sur les réseaux sociaux, anti-guerre en Ukraine. Sa fille lui a été retirée ensuite. Il avait pris la fuite et a été condamné, mardi 28 mars, à deux ans de prison. Et ce, alors qu'il n'était pas présent à son procès. Et pour cause, il était en fuite à l'étranger.

Alexeï Moskaliov a été arrêté à Minsk mercredi, dans un appartement de la capitale biélorusse à 900 km de sa résidence surveillée. Il l'avait quitté dans la nuit de lundi à mardi. Le père de famille était traqué à la fois par la police biélorusse, mais aussi par les services de sécurité russes. Selon l'un de ses avocats, c'est un geste tout bête qui a trahi l'homme de 54 ans. "Il a rallumé son téléphone et c'est ainsi qu'il a été repéré. Il a été emmené vers une destination inconnue. Depuis, on n'a pas de nouvelles", indique l'un des conseils d'Alexeï Moskaliov.

D'après l'avocat, "c'est le KGB de Biélorussie qui est intervenu en lien avec le service de sécurité russe, le FSB", raconte-t-il. Cette opération visant à capturer Moskaliov a, bien sûr, été menée au plus haut niveau", accuse-t-il. Le père de famille devrait désormais être extradé en Russie pour y être de nouveau jugé. Il risque, pour cette évasion, beaucoup plus que les deux années de prison auxquelles il a été condamné mardi pour avoir "discrédité" l'arme russe.

