Pourquoi le pape François est-il hospitalisé ?

L'inquiétude grandit au Vatican. Le pape François, 86 ans, a été hospitalisé mercredi 29 mars pour "quelques jours" à Rome afin d'y être soigné d'une infection respiratoire, à quelques jours de la semaine sainte et Pâques. Cette nouvelle alerte ravive l'inquiétude autour de l'état de santé du chef de l'Église catholique, qui souffre de problèmes récurrents. Ce jeudi 30 mars, l'agence italienne ANSA a néanmoins assuré dans la matinée que le personnel médical est "très optimiste" et que le souverain pontife a passé "une bonne nuit".



Alors que le Saint-Siège avait annoncé la veille l'hospitalisation du souverain pontife en invoquant des "examens programmés", le porte-parole du Vatican a déclaré dans la soirée qu'il souffrait d'une "infection respiratoire". "Ces derniers jours, le pape François a éprouvé des difficultés à respirer et, dans l'après-midi de mercredi, il a été admis à la polyclinique A. Gemelli pour des contrôles médicaux", a précisé Matteo Bruni. Ces examens ont "révélé une infection respiratoire" sans lien avec le Covid-19 et le pape devra suivre un traitement à l'hôpital pendant "quelques jours", a-t-il souligné.

La pape Françoise se déplace en fauteuil roulant depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques au genou et avait déjà été admis, pendant 10 jours, à l'hôpital Gemelli en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon. Dans un entretien en janvier, il laissait entendre que ses problèmes d'inflammation des diverticules - hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif - étaient revenus. À l'âge de 21 ans, François est passé près de la mort à cause d'une pleurésie, selon son biographe Austen Ivereigh, et il a subi l'ablation partielle d'un de ses poumons en octobre 1957.

