Russie : condamné à deux ans de prison pour un dessin d'enfant anti-guerre

Depuis le début de l’offensive en Ukraine, les opposants russes au conflit doivent faire face à une sévère répression de la part de Moscou. Dernier exemple en date, celui d’Alexei Moskaliov. Ce papa de 54 ans vient d'être condamné à deux ans de prison par un tribunal russe. Il risque aussi de perdre définitivement la garde de sa fille à cause d’un dessin dans lequel elle exprimait son opposition à la guerre.





Tout commence en avril dernier, quelques semaines après le début de l’opération spéciale russe en Ukraine. Les élèves de l'école numéro 9 de Yefremov, une petite ville à 300 km au Sud de Moscou doivent faire un dessin en soutien à l'armée russe.



Masha, 13 ans, dessine alors deux drapeaux. Sur le drapeau russe, elle écrit "Non à la guerre" et sur le drapeau ukrainien, elle inscrit "Gloire à l'Ukraine". Elle complète son dessin avec une famille sous une pluie de missiles.

Placée dans un centre pour enfants

Voyant le dessin de Masha, sa professeure se précipite dans le bureau de la directrice, qui elle-même appelle la police. Les ennuis d’Alexei Moskaliov et de sa fille commencent alors. Le FSB (Service de sécurité russe) débarque rapidement chez eux. Les comptes des réseaux sociaux du papa sont scrutés. Les policiers découvrent alors qu’il y critique l'armée russe. Alexei écope d’une une amende de 32.000 roubles, un peu moins de 400 euros.

Les choses s’aggravent au début de cette année. Masha est placée dans un centre pour enfants, son père qui l’élève seule est assigné à résidence. Un autre procès le 6 avril prochain pourrait retirer définitivement à Alexeï Moskaliov la garde de sa fille. Une pétition a été lancée pour que Masha retourne vivre chez son père.

