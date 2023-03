Guerre en Ukraine : la Russie craint-elle une attaque sur Moscou ?

Pour avoir des munitions, la Russie et l'Ukraine doivent se tourner vers des pays qui n'ont pas d'armement dernier cri.

The Insider, un média d'opposition russe, affirme que des hectares entiers sont en ce moment rasés pour installer des défenses anti-aériennes. RTL décrypte les clichés pris avant et après les aménagements.

Les photos montrent du matériel installé depuis fin janvier. Par exemple, des systèmes anti-missiles, des réserves de carburants et d'autres batteries anti-aériennes sont visibles dans un parc national protégé. À l'ouest de la capitale, ce sont ainsi des dizaines de mélèzes de plus de 50 ans qui ont été coupés. Les habitations sont quant à elle à moins de 200 mètres.



Les Russes rasent des forêts parfois classées, comme dans le village de Kolomenskoe au Sud de Moscou. Ce site protégé est une zone naturelle, où aucune matières dangereuses ni explosives (donc pas de missiles), ne peuvent être stockées. C'est aussi là qu'est construite l'église de l'Ascension, classée au patrimoine mondial de l'Unesco et qui, suite à ces coupes claires, pourrait être déclassée.

Vladimir Poutine réellement menacé ?

"Quand on se protège comme ça, c'est qu'on est inquiet", commente Sophie Jousselin. Déjà en janvier, des systèmes anti-missiles avaient été installés dans la capitale. D'autres défenses ont aussi été placées près de la datcha de Vladimir Poutine, dans la banlieue de Moscou.

Autre explication, il pourrait s'agir de propagande auprès de la population : faire croire à de possibles attaques sur Moscou et montrer ainsi à la population qu'on la protège. Certains habitants, inquiets de ces destructions, se sont entendus dire qu'à la fin de l'opération spéciale, tous les arbres coupés seraient remplacés.

