En Russie, le message d'une "opération spéciale" menée avec succès en Ukraine continue d'être martelé. La pression s'accroit de plus en plus sur les journalistes, notamment par l'adoption de lois de plus en plus restrictives sur les "fausses informations" ne collant pas au récit fourni par le Kremlin.

Face à cette censure, la journaliste russe Zhanna Agalakova a décidé de jeter l'éponge. Elle était la correspondante en Europe de la première chaîne de télévision russe Rossiya 1 et vient de démissionner.

Lors d'une conférence de presse, elle s'en est expliquée à Paris ce mardi 22 mars. "Pour chaque Russe, la deuxième guerre mondiale, c'est un drame personnel. On a eu 27 millions de morts", explique-t-elle. "Quand, en Russie, on entend 'nazisme', on ne pense qu'à une chose : anéantir le phénomène", poursuit l'ancienne correspondante.

Celle-ci démonte aussi, point par point, l'argumentaire servi par Vladimir Poutine pour justifier l'agression russe de l'Ukraine. "On n'a pas dit aux Russes, qu'en Ukraine, les partis d'extrême droite n'ont jamais eu de représentants au Parlement. On ne leur a pas dit non plus que l'extrême droite ukrainienne est soutenue par le Kremlin", raconte Zhanna Agalakova. Ce point est au centre de la propagande russe depuis le 24 février dernier. À plusieurs reprises depuis, Vladimir Poutine a expliqué vouloir "dénazifier" l'Ukraine.

"Quand on dit qu'en Ukraine il y a des nazis, tous les Russes se lèvent pour défendre le pays. Pour terminer le travail de leurs parents. C'est de la manipulation, c'est un mensonge et c'est une immense tragédie. Même si la guerre s'arrête aujourd'hui, mon pays souffrira pendant des dizaines d'années. C'est pour cela que je ne pouvais pas me terre", se justifie la journaliste.

Énergies - C'était une décision très attendue. TotalEnergies annonce l'arrêt de tout achat de pétrole ou de produits pétroliers russes d'ici fin 2022. Dans un communiqué, le groupe dit prendre cette décision à cause de l'aggravation de la situation en Ukraine..

Présidentielle 2022 - Ce mardi 22 mars, François Hollande a apporté un soutien "fidèle et loyal" à la candidate socialiste Anne Hidalgo, dans la course présidentielle. Dans le même temps, l'ancien chef de l'État a appelé à une "initiative pour reconstruire la gauche", dans laquelle il souhaite jouer un rôle.

Climat - Au pôle Sud et au pôle Nord, ces sentinelles du climat, plus que jamais le thermomètre se détraque. On savait déjà que les régions des pôles se réchauffaient deux à trois fois plus vite que le reste de la planète, mais on vient d'y observer des températures de 30 à 40 degrés supérieures aux moyennes de saison.