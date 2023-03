"Plan eau" : sobriété, tarification, méga-bassines... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Accueilli par une délégation d'élus locaux, Emmanuel Macron a présenté ce jeudi 30 mars depuis Savines-le-Lac en Hautes-Alpes, le "plan eau" du gouvernement. "Le constat a rigoureusement changé, on a une ressource en eaux renouvelables qui a fortement baissé, des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes. (...) Notre pays est dans un épisode inédit de sécheresse hivernale. (...) Le défi est là et il s'est encore accéléré", dit le président de la République.

Le chef de l'État a donc détaillé "le cœur" de ce plan. "Avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de sobriété et d’efficacité pour l’eau dans la durée", dit-il, détaillant 5 grands axes : "Accélérer la sobriété partout et dans la durée, lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux, investir dans la réutilisation des eaux usées, planifier les usages de l'eau et mettre en place partout une tarification adaptée de l'eau".



1. Objectif sobriété

Le premier grand axe concerne notre sobriété de l'eau, avec certaines aides financières. "Pour accompagner les territoires les plus vulnérables, nous mobiliseront 180 millions d’euros pour traiter les communes qui sont en situation critique", déclare Emmanuel Macron. Cette somme supplémentaire va "permettre de répondre à l’urgence", selon lui. Le chef de l'État a aussi annoncé 500 millions d'euros de plus par an pour les budgets des agences de l'eau.



2. Un EcoWatt de l'eau

Emmanuel Macron annonce également la mise en place d'un "EcoWatt de l’eau qui va permettre de responsabiliser chacun. Dans chaque territoire, en fonction des ressources en eaux disponibles, les préfets vont fixer les règles". Ainsi, "chaque Français, chaque chef d’entreprise" pourra connaître les gestes à adopter. "Les collectivités seront mobilisées et les bâtiments de l’État vont être équipés d’équipements hydro-économes", a ajouté le chef de l'État.



3. Moderniser les réseaux

Un litre d'eau sur 5 est perdu à cause des fuites, "ce qui est inacceptable", a dit Emmanuel Macron qui annonce lancer "un grand plan sur nos infrastructures" qui sont le fruit de "sous-investissements historiques". "Pendant très longtemps on s'est habitué à ne plus investir dans nos réseaux d'eau", dit-il. L'objectif est donc de "moderniser de manière adaptée avec des compteurs intelligents, en commençant par les plus gros usagers de l'eau".

4. Mieux réutiliser l'eau

Le grand objectif de ce plan est de réaliser 10% d’économies d’eau dans tous les secteurs pour 2030. Ce "plan eau" vise donc à aider et accompagner les particuliers pour mieux récupérer les eaux de pluie. "On peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus fort", dit Emmanuel Macron qui annonce "1.000 projets en 5 ans pour recycler et réutiliser l'eau". "Nous voulons réutiliser 300 millions de m3, soit 3.500 bouteilles d'eau par Français et par an, ce n'est pas rien", détaille le président.



5. Mieux partager les futures bassines

"La priorité est de maximiser la capacité de stockage de nos sols (...) améliorer l'infiltration dans nos nappes phréatiques", explique le président de la République, faisant ensuite référence sans les nommer directement, aux projets de méga-bassines : "Concernant les nouveaux ouvrages, le cadre doit être très clair, il ne s'agit pas de privatiser l'eau. La règle c'est bien le partage".

6. Une tarification progressive

Enfin, le chef de l'État a dit souhaiter une "tarification progressive et responsable" de l'eau qui puisse être "généralisée en France". "Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant" et "ensuite au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé", a-t-il expliqué.

