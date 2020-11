publié le 04/11/2020 à 19:21

Qui sera le prochain président des États-Unis ? Pour l'heure, la question reste encore sans réponse. C'est la première fois depuis 2000 que les Américains se réveillent sans connaître le nom du vainqueur au lendemain d'une élection présidentielle.

À cette heure-ci, on dépouille toujours dans les trois États incertains depuis la nuit dernière. Trois États que le président Trump avait gagnés de moins de 70.000 voies en 2016 : le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Joe Biden semble avoir pris un très léger avantage dans les deux premiers, mais est encore nettement en retard en Pennsylvanie. Toutefois, on sait que les bulletins qui restent à compter viennent de comtés plutôt démocrates, ainsi le camp Biden espère rattraper le total du président Trump. Tout ça devrait se jouer à quelques milliers de voix.

Pour espérer un résultat à peu près fiable, il va encore falloir patienter. Les votes par correspondance peuvent être reçus jusqu'à vendredi en Pennsylvanie. Une condition toutefois : ils doivent avoir été postés avant la fermeture des bureaux de vote hier. C'est justement à ce propos qu'il pourrait y avoir des contestations juridiques, et avec les recours ça pourrait durer des semaines. Néanmoins, si le Nevada n'est finalement pas remporté par Joe Biden comme il l'espérait, ça pourrait aller beaucoup plus vite amener vers une victoire du président Trump.

Trump tente le tout pour le tout

Ce dernier tente d'ailleurs le toute pour le tout : il laisse entendre que le scrutin est truqué. Ce que Donald Trump soutient dans chacun de ses meetings depuis des mois. Pour l'instant, le président n'a pas reçu le soutien enthousiaste du parti républicain, même son vice-président l'a presque corrigé lorsque Donald Trump a affirmé qu'il avait gagné.

Si Trump aimerait arrêter le dépouillement dans les États où il est devant, notamment en Pennsylvanie, Biden a quant à lui assuré qu'il allait se battre pour que chaque vote soit compté, jusqu'au bout. Cela peut donner lieu à des recours juridiques dans plusieurs États, mais c'est la règle aux États-Unis : on compte jusqu'au dernier bulletin.

Il n'est d'ailleurs pas rare, dans des scrutins locaux, d'attendre parfois des jours ou des semaines pour avoir le résultat définitif. C'est pour cette raison qu'un dirigeant de la campagne Biden vient de dire : "Nous sommes en train de gagner l'élection, nous avons gagné l'élection et nous allons défendre cette élection". Le camp Biden accuse par ailleurs le président Trump d'attaquer le processus démocratique.

