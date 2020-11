Présidentielle américaine : quand peut-on espérer les résultats définitifs ?

publié le 04/11/2020 à 11:10

Les États-Unis retiennent leur souffle alors que les premiers résultats de l'élection présidentielle américaine ont commencé à tomber. Alors que Joe Biden était donné gagnant dans les sondages, l'élection apparaît plus serrée que prévue face au président Donald Trump.

Le président américain a d'ailleurs revendiqué sa victoire ce mercredi 4 novembre. "Franchement, nous avons gagné l'élection", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, en assurant qu'il allait saisir la Cour suprême.

Mais en pratique, il va falloir attendre pour connaître les résultats définitifs du vote. En cause notamment, le vote par correspondance. Avec la pandémie de coronavirus, les Américains y ont eu recours en masse. Or, ils sont plus longs à comptabiliser que les bulletins déposés en personne. En effet, ils doivent être vérifiés, et des recours administratifs et judiciaires sont possibles dans les États pour contester le résultat.

Des jours, voire des semaines ?

Certains États n'ont ainsi pas encore commencé à compter le vote par correspondance, ou ont arrêté le dépouillement dans la soirée pour le reprendre dans la matinée de ce mercredi (soit dans l'après-midi en France).

En pratique, les résultats pourraient mettre plusieurs jours à être complets, voire plusieurs semaines. En cas de conflit sur le vainqueur de l'élection, ce pourrait être à la Cour suprême de trancher.

"Nous savions que cela prendrait du temps", a déclaré le candidat démocrate Joe Biden lors d'une intervention dans la soirée. Moins de nuance du côté de Donald Trump, mais son vice-président Mike Pence a assuré à l'occasion d'une conférence de presse que "les votes continuent à être comptabilisés". "Nous resterons vigilants", a-t-il déclaré.