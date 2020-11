Commerces non-essentiels fermés : "Nous les soutenons", assure eBay

publié le 02/11/2020 à 19:19

Alors que la France est confinée, Céline Saada-Benaben, la directrice générale d’eBay France a réitéré son soutien aux petits commerçants sur RTL. Ces derniers sont en colère, ils ont peur de tout perdre en raison de la fermeture des commerces non-essentiels annoncée par le gouvernement.

"On pense à eux, mais on est vraiment là pour les accompagner et je crois que la proposition d'eBay est unique sur le marché français", indique Céline Saada-Benaben. Une proposition qui "permet d'offrir à ces commerçants une option très simple et gratuite pendant les trois premiers mois, pour pouvoir mettre leurs produits en vente en ligne, et pour cela nous allons les accompagner. Nous allons aussi leur permettre de faire le lien entre leur boutique physique et leur boutique en ligne", précise la directrice d'eBay en France.

"Aujourd'hui eBay soutient ces commerçants, non seulement par nos paroles, mais clairement par la proposition que nous pouvons leur donner", poursuit la directrice du géant en ligne qui rappelle que "eBay est une plateforme unique, nous ne vendons pas de produits qui nous sont propres, nous ne vendons que les produits que vont mettre en vente les commerçants ou les vendeurs professionnels sur le site eBay (...) nous ne pouvons gagner notre vie que si les commerçants qui nous font confiance, et vendent. Donc aucune concurrence, aucun conflit d'intérêt dans l'approche", conclut Céline Saada-Benaben.