et AFP

publié le 04/11/2020 à 03:03

Diego Maradona, va être opéré d'un hématome sous-dural ce mardi 3 novembre dans la soirée, a annoncé son médecin. La légende du football argentin vient de fêter ses 60 ans, vendredi dernier.

"Je vais l'opérer. C'est une opération de routine. Il est lucide", a déclaré Leopoldo Luque, le médecin de la star, lors d'une rapide conférence de presse. Hospitalisé depuis lundi à la clinique de la Plata, à 60 kilomètres au sud de Buenos Aires, Diego Maradona devrait être transféré à la clinique Olivos au nord de la capitale, à la suite de ses examens. Ces derniers ont révélé que l'ancien champion du monde souffrait d'un hématome à la tête.

Mardi, plus tôt dans la journée, le médecin de l'ancien footballeur aujourd'hui entraîneur avait indiqué que Maradona souffrait "d'anémie" et était "un peu déshydraté". "Il faut corriger cela et veiller à ce que sa santé continue à s'améliorer", avait ajouté le Dr Luque. Ce dernier avait rassuré les fans de l'Argentin en indiquant qu'il avait "passé une bonne nuit".

Des problèmes de santé récurants

La santé de l'ex numéro 10 montre des signes de faiblesse depuis plusieurs années. Diego Maradona, profitant de la vie avec excès, a flirté avec la mort à plusieurs reprises. En quatre ans, l'Argentin a été victime de deux crises cardiaques. La première à la suite d'une overdose en 2000 et la seconde en 2004 lorsqu'il pesait plus de 100 kilos.

À la suite de cela, le champion du monde 1986 avait subi une opération chirurgicale de l'estomac qui lui avait permis de perdre beaucoup de poids. Toutefois, en 2007, une consommation excessive d'alcool l'avait conduit à l'hôpital.

Plus récemment, Maradona a dû se faire poser une prothèse aux genoux à cause de ses douleurs répétitives. Vendredi 30 octobre, le jour de son anniversaire, l'entraîneur avait insisté pour diriger l'entraînement. Néanmoins, semblant affaibli, il n'était resté que quelques minutes sur le terrain avant que ses adjoints ne l'aident à se retirer.