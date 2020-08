publié le 08/08/2020 à 18:29

Ce samedi, des milliers de personnes manifestent à Beyrouth pour exprimer leur colère. 4 jours après les explosions qui ont ravagé le port de la ville, le bilan est très lourd : 154 morts, 6.000 blessés et 60 disparus. La situation est très tendue, plusieurs personnes ont été blessées par les forces de l'ordre.

"Nous sommes prêts à mourir", c'est ce que lancent certains manifestants aux militaires postés dans le centre-ville. "C'est un peu la prise de la Bastille version Beyrouth. On dirait vraiment que c'est une sorte de préparation avant la guerre civile. On ne le souhaite pas, on ne le veut absolument pas, mais à mon avis, ils ne sont pas gentils ce soir (...) Il y a une liste presque interminable de personnes qui méritent la punition", explique Joseph, un manifestant. "La Révolution a commencé et on va aller jusqu'au bout", poursuit Samia, venue à Beyrouth pour la manifestation.

Le bilan provisoire de cette manifestation est de 100 blessés. Des manifestants ont réussi à pénétrer dans le siège du ministère des Affaires Étrangères et ils y ont déployé une banderole avec l'inscription "Beyrouth ville sans armes", en référence au Hezbollah et "Beyrouth ville de la Révolution".

