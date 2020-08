Canicule : l'alerte rouge concerne désormais 15 départements

publié le 08/08/2020 à 16:19

Météo France a étendu samedi 8 août sa vigilance rouge canicule aux Hauts-de-France et à la Seine et Marne. Ce sont désormais 15 départements qui sont en vigilance rouge, contre 9 auparavant.

En tout, 15 départements sont désormais en vigilance rouge. "Toute l’Île-de-France est en rouge avec la Seine-et-Marne", ainsi que "les cinq départements des Hauts-de-France" (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme), plus l'Eure et la Seine-Maritime, a précisé à l'AFP Olivier Proust, prévisionniste chez Météo France.

En outre, les deux départements d'Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin) ont été placés en vigilance orange, portant à 49 le nombre de départements classés en vigilance orange. L'épisode de canicule devrait s'installer sur la France jusqu'à mercredi prochain.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé les Français à "tenir bon" face à la canicule et à la pandémie, même si les fortes chaleurs rendent certains gestes barrières difficiles.