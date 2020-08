Prise d’otages au Havre : ce que l'on sait du profil du suspect

publié le 07/08/2020 à 12:12

Une prise d'otages a eu lieu ce jeudi 6 août dans une banque du Havre (Seine-Maritime). Sept employés ont été retenus pendant plusieurs heures dans l'agence de la BRED située en centre-ville. Après négociation avec les hommes du Raid, l'homme a fini par se rendre alors qu'il ne retenait plus qu'un otage. Il portait un drapeau de l'Arabie Saoudite sur le dos, selon un témoin.

Dans une déclaration vidéo, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a expliqué que le preneur d'otages, un homme de 34 ans, "est connu des services du ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé pour des faits de délinquance de droit commun que je qualifierais de graves, assortis de différentes condamnations."

"Il était également connu pour des antécédents psychiatriques et était enfin connu au titre de la radicalisation par la préfecture de Seine-Maritime et le renseignement territorial qui le suivaient", a aussi déclaré le ministre. Le procureur de la République du Havre, François Gosselin, a complété en évoquant "un passé psychiatrique assez lourd".

Je veux remercier et féliciter tous les acteurs de cette action menée avec une grande maîtrise et un grand sang-froid.

Ma réaction à la prise d’otages du Havre 👇 pic.twitter.com/k99qVihyKA — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 6, 2020

Le preneur d'otage est fiché au Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour enlèvement, séquestration et port d'arme. Il a agi "seul". En 2013, il avait pris en otage quatre personnes d'une agence bancaire CIC de Paris avant de se rendre. Il portait une arme de poing et une grenade lacrymogène. Il réclamait un logement social pour lui et son fils.