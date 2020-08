Explosions à Beyrouth : un père de famille porté disparu, retrouvé vivant dans la mer

publié le 08/08/2020 à 16:31

Les recherches pour les disparus à Beyrouth se poursuivent, depuis l'explosion du 4 août qui a ravagé la moitié de la ville. Le média The National rapporte une bonne nouvelle : un père de famille porté disparu a été retrouvé vivant, en mer.

The National explique qu'Amine Al Zahid, 42 ans et père de deux enfants, se trouvait sur le port de Beyrouth au moment de l'explosion. L'onde de choc l'aurait propulsé en pleine mer. Les marins de l'armée libanaise l'ont retrouvé 30 heures plus tard, blessé, mais vivant.

"10 minutes avant l'explosion, il m'a envoyé une photo de l'incendie", raconte son frère Mohammad Al Zahid au média. "Nous avons ensuite été complètement secoués, tout comme Beyrouth par l'explosion. Nous l'avons été deux fois : par l'explosion et en découvrant qu'il était porté disparu", poursuit-il. Pour le moment, Mohammad Al Zahid ignore dans quel hôpital son frère est soigné. "L'armée nous a prévenus qu'elle l'avait sauvé et qu'il est vivant, mais on ne sait pas où il est", précise-t-il.