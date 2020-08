AFP PHOTO / HO / DALATI AND NOHRA

07/08/2020

24 heures après la visite d'Emmanuel Macron, la réponse du président Michel Aoun. Il a rejeté toute enquête internationale, car, selon lui une enquête internationale (réclamée notamment par Emmanuel Macron) ne ferait que "diluer la vérité". Pas sûr que beaucoup de Libanais valident cette idée.

Et sans doute pour répondre à son homologue français, le président du Liban a précisé : "Ce n'est pas sous le mandat de Michel Aoun que l'on touchera à la souveraineté libanaise". Ce dernier a tout de même reconnu qu'il fallait revoir un régime politique paralysé.

Le président Aoun parle d'une possible intervention extérieure qui aurait causé les explosions de Beyrouth. C'est la première fois que cette thèse est officiellement avancée. Michel Aoun a d'abord évoqué "une possible négligence". Et puis tout d'un coup, stupeur, il pose l'hypothèse d'une intervention extérieure avec "un missile, une bombe, ou par un autre moyen". Le président libanais ne semble pas avoir d'éléments concrets. En tout cas, il n'en a pas avancé. En tout cas, il a demandé à Emmanuel Macron des images satellites pour identifier un éventuel missile ou avion dans l'espace aérien, au moment du drame.

Canicule - 53 départements sont en alerte orange canicule, 9 en rouge. Une alerte canicule rouge est liée au risque de surmortalité dans ces 9 départements à cause du contexte sanitaire qui est déjà fragilisée par la Covid-19. Mais, on a aussi une très grosse pollution à l'ozone en ce moment.

Coronavirus - À partir du 8 août 2020 le masque sera obligatoire dans les rues de Saint-Tropez (PACA), après la décision du préfet du Var, Jean-Marc Videlaine.

Football - Retour de la Ligue des Champions ce 7 août avec le 8e de finale retour. Lyon joue ce soir à Turin. Le Stade de la Juventus ne réussit pas forcément aux clubs français, mais l'OL a de bonne raison d'y croire, qui plus est après sa victoire 1-0 à l'aller.