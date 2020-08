publié le 07/08/2020 à 06:46

En visite à Beyrouth hier, quatre jours après la double explosion qui a frappé la capitale libanaise, Emmanuel Macron a réclamé le changement et promis des aides. Le président français a demandé l'ouverture d'une enquête internationale sur le drame et appelé à un profond changement de la part des dirigeants libanais, accusés d'incompétence et de corruption par une population en colère, à l'image de Léna.

Cette Libanaise salue la prise de position du chef de l'État français. "Il a demandé des choses très importantes", explique-t-elle au micro de RTL. "Il y a une colère qui est trop profonde. J'ai deux enfants et si on pouvait quitter le pays on le ferait. Il n'y a pas de futur", déplore-t-elle.

Emmanuel Macron a affirmé que le gouvernement libanais devait changer de système. "Mais qui va le changer ?", s'interroge Léna, qui estime qu'Emmanuel Macron a eu raison de s'exprimer comme il l'a fait. "Au Liban, on a besoin de quelqu'un comme le président Macron qui sait tout, tout ce qui se passe sous les tables. On a besoin de quelqu'un d'étranger qui va taper du poing sur la table et qui dit : 'on va changer le Liban'".

