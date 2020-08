publié le 05/08/2020 à 12:09

C’est un brutal fait divers qui secoue le géant américain du fast food. Desmond Armond Joshua Jr, un employé de Burger King âgé de 22 ans, a été abattu par un client, samedi 1er août. En cause : une commande qui prenait trop de temps.



Tout a commencé par une commande ordinaire dans un Burger King situé à Orlando en Floride. Peu avant 19h30, le tireur accompagné de sa petite amie se dirige au drive de l’enseigne pour passer commande, rapporte l'International News Business. "La jeune femme se serait agacée que son repas mette trop de temps à arriver, alors que le restaurant était plein", détaille le journal Le Républicain Lorrain. Elle a ensuite commencé à hurler et menacé de laisser son conjoint régler le problème. Le jeune employé de 22 ans a alors préféré rembourser la commande et a demandé au couple de s’en aller.

Les échanges ont dégénéré puisque la cliente serait revenue avec son petit copain, encore plus énervée. "T'as deux secondes avant que je te descende", a lancé Kelvis Rodriguez-Tormes, "avant d'ouvrir le feu puis de prendre la fuite". Desmond Armond Joshua Jr, qui travaillait depuis quelques jours pour Burger King, a été grièvement blessé : il a été transporté à l'hôpital, où les secours n’ont pas pu le réanimer.

Burger King employee killed after customer complains about long drive-thru line https://t.co/5cBW5nukzg pic.twitter.com/unW8uclz1j — KTVU (@KTVU) August 3, 2020

Grâce aux images de vidéosurveillance, les forces de l’ordre ont pu identifier et arrêter le tireur. Kelvis Rodriguez-Tormes, âgé de 37 ans, a été inculpé de meurtre au premier degré avec une arme à feu.