Ligue des champions : comment suivre le 8e de finale retour Juve-Lyon

Anthony Lopes et Cristiano Ronaldo à Décines-Charpieu le 26 février 2020

publié le 07/08/2020 à 14:02

Rééditer l'exploit pour s'offrir un premier quart de finale de Ligue des champions depuis plus de 10 ans et la saison 2009-2010 ? Un peu plus de cinq mois après son inattendu succès 1-0 face aux partenaires de Cristiano Ronaldo au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais retrouve la Juventus à Turin, vendredi 7 août (21h), en 8e de finale retour.

Le 26 février dernier, l'équipe de Rudi Garcia avait surpris son monde en s'imposant sans prendre de but grâce à Lucas Tousart, absent de cette seconde manche après son départ au Hertha Berlin. C'était avant l'interruption définitive de la saison de Ligue 1 pour cause de coronavirus, qui a privé l'OL (7e) de qualification européenne et de rythme avant ce choc contre la Juve, sacrée pour sa part championne d'Italie fin juillet.

La seule répétition générale des Lyonnais, vendredi dernier face au PSG lors d'une finale encourageante de Coupe de la Ligue (défaite 0-0 a.p., 6-5 aux tirs au but), a permis à Rudi Garcia de roder son schéma en 3-5-2, comme contre la Juve en février. Pas de raison donc d'en changer vendredi. Autre motif d'espoir : le Juventus Stadium sera à huis clos, alors que l'OL avait eu l'avantage de jouer à guichets fermés à l'aller, donc avec le soutien de son public.

Le Real ou City en cas de qualification

Reste une inconnue sur le plan physique : face à cette Juve de Maurizio Sarri qui a enchaîné les matches (12) depuis le lundi 22 juin, comment les Lyonnais compenseront-ils leur manque de compétition ? Les 120 minutes disputées face au PSG ont été, sur ce point, rassurantes.

Ce 8e de finale retour, comme toute la fin de cette Ligue des champions 2019-2020, sera à suivre à la télévision sur la chaîne RMC Sport, propriété du groupe Altice (BFM TV, SFR,...). RTL est également mobilisée avec une soirée spéciale à la radio de 20h50 à 23h ou minuit en cas de prolongation et un commentateur présent au Juventus Stadium. Vous pouvez également suivre la rencontre sur RTL.fr dès 20 heures.

En cas de qualification, l'OL aura un autre très gros morceau à digérer en quarts : soit le Real Madrid, soit Manchester City, qui s'affrontent dans le même temps, vendredi 7 août, en Angleterre (victoire des hommes de Pep Guardiola 2-1 sur ceux de Zinédine Zidane en Espagne à l'aller).