Explosions à Beyrouth : l'ambassadrice du Liban en Jordanie démissionne

et AFP

publié le 07/08/2020 à 17:21

L'ambassadrice du Liban en Jordanie a annoncé sa démission, jeudi 6 août, après l'explosion cataclysmique qui a ravagé Beyrouth.

Il s'agit de la seconde démission d'un officiel libanais de haut rang depuis la double explosion de mardi, qui a fait près de 150 morts, plus de 5.000 blessés et détruit des quartiers entiers de la capitale.

Dans une déclaration diffusée sur la chaîne libanaise indépendante MTV, l'ambassadrice du Liban en Jordanie, Tracy Chamoun, a déclaré qu'elle ne pouvait "tolérer plus longtemps" l'incompétence gouvernementale. "J'annonce ma démission en tant qu'ambassadrice (...) pour protester contre l'incurie, le vol et les mensonges de l'État", a dit Mme Chamoun. "Ce désastre est un signal d'alarme : nous ne devons montrer de pitié à aucun d'entre eux et ils doivent tous partir", a-t-elle ajouté. "C'est une incurie totale".

Une classe dirigeante de plus en plus contestée

La classe dirigeante, depuis longtemps accusée d'incompétence et de corruption, est contestée par un mouvement de protestation commencé en octobre, qui demande des réformes de grande ampleur.

Le petit pays méditerranéen a depuis été frappé par la pire crise économique depuis la guerre de 1975-1990, renforçant encore le ressentiment contre le gouvernement. Depuis mardi, la colère au Liban s'est ravivée. La population voit l'explosion comme un nouveau symbole tragique de l'incompétence de ses dirigeants.