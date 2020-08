publié le 07/08/2020 à 16:09

Alerte rouge canicule dans 9 départements, indique Météo France ce vendredi 7 août. 53 autres sont en vigilance orange.

Les départements concernés par l'alerte rouge sont : l'Eure (27), Paris (75), la Seine-Maritime (76), les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val d'Oise (95).

Les départements en alerte orange sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Allier, l'Ariège, le Calvados, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, le Territoire-de-Belfort, la Haute-Garonne, le Tarn, le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Corrèze, la Creuse, la Charente, la Haute-Vienne, la Vienne, les Deux-Sèvres, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher, la Nièvre, le Maine-et-Loire, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Sarthe, l'Yonne, l'Aube, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Mayenne, l'Oise, la Somme, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, le Nord, le Pas-de-Calais.

Pic de chaleur très intense du Sud-Ouest aux Pays-de-la-Loire ce vendredi 7 août. À 15h30, les températures sont plus élevées qu'hier sur la France. Il fait déjà plus de 35°C sur une grande partie du pays, fréquemment plus de 38°C du sud-ouest au val de Loire et même 40,2°C à Bretenoux (Lot) et 40,4°C à Barbezieux (Charente).

S'ensuivra un épisode caniculaire durable sur la majeure partie de la France, marqué notamment par des nuits chaudes voire tropicales. La fin de la canicule est prévue au plus tôt le dimanche 9 août à 7h, indique Météo France.