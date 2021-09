Crise des sous-marins : "les Européens doivent sortir de la naïveté", dit Macron

Sa réaction était attendue. Après la crise des sous-marins avec l'Australie, Emmanuel Macron a, pour la toute première fois, évoqué publiquement le sujet ce mardi en parlant de la nécessité, notamment pour l'Europe, de ne plus être dépendant des États-Unis.

"Les Européens doivent sortir de la naïveté", a assuré le président français. "Les États-Unis d'Amérique sont des grands amis historiques et des alliés en termes de valeurs, mais nous sommes obligés de constater que depuis plus de dix ans, les États-Unis d'abord se concentrent sur eux-mêmes, et ont des intérêts stratégiques qui se réorientent vers la Chine et le Pacifique", a-t-il souligné.

Le chef de l'État a aussi relancé l'idée d'une défense européenne. "C'est avec le même pragmatisme et la même lucidité que nous devons en tant qu'Européens prendre notre part de nos propres protections (...) Il nous est demandé d'assumer davantage notre propre protection, je pense que c'est légitime; c'est donc à nous de le faire", a ajouté Emmanuel Macron

L'annonce le 15 septembre d'un partenariat stratégique entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, qui s'est soldé par l'annulation d'un mégacontrat de sous-marins français à Canberra, a provoqué une crise diplomatique majeure entre la France et les États-Unis.