Yannick Jadot s'en va en guerre contre la chasse en France. Le candidat écologiste à la présidentielle 2022 souhaite en effet interdire cette pratique durant les week-ends mais aussi les périodes de vacances scolaires.

Yannick Jadot a également indiqué au micro de BFMTV qu'il comptait également interdire "la chasse à courre et toutes les chasses cruelles". "Il faut que la nature soit accessible à toutes et à tous, on en a tellement besoin", et "évidemment on ne chasse pas les espèces protégées", a-t-il ajouté.

Alors qu'il s'était prononcé dans un premier temps en faveur de la suppression de l'abattage rituel des animaux, l'entourage du candidat, contacté par l'AFP, a corrigé sa position. Yannick Jadot ne souhaite pas l'interdiction pure et simple de l'abattage rituel mais demande que les animaux soient étourdis avant l'opération.

"Cet abattage ne peut pas s'exonérer des règles du bien-être animal et notamment de l'indispensable étourdissement", a déclaré Yannick Jadot sur son compte Twitter, juste après son interview accordée à BFMTV.