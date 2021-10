Crise des sous-marins : Jean-Yves Le Drian rencontrera mardi le secrétaire d’État américain

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, à Washington, le 14 juillet 2021.

Une nouvelle étape vers le "rétablissement de la confiance". Après la crise diplomatique provoquée par la rupture du "contrat du siècle" entre la France et l'Australie, une rencontre est prévue, mardi 5 octobre, entre le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. L'annulation d'une commande de sous-marins français, mi-septembre, avait déclenché de vives tensions entre la Maison Blanche et Paris.

"Les deux ministres auront un échange approfondi (...) afin d'identifier les étapes susceptibles de permettre un rétablissement de la confiance entre nos deux pays", peut-on lire dans le communiqué du Quai d’Orsay, rappelant que "la sortie de cette crise prendra du temps".

"Comme le ministre l’a dit à New York, la sortie de crise prendra du temps et requerra des actes. C’est également le constat fait par nos interlocuteurs américains", poursuit le texte. De fait, les autorités françaises n'avaient pas hésité à parler d'un "coup de poignard dans le dos", considérant que la confiance envers leurs partenaires américains et australiens était rompue.

"Un processus de consultations approfondies"

Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken se sont déjà entretenus le 23 septembre dernier, lors de l'assemblée générale des Nations unies. Les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden s'étaient engagés à lancer "un processus de consultations approfondies", lors d'un échange téléphonique, le 22 septembre dernier.

Le mois dernier, l'Australie a rompu sans concertation préalable le contrat portant sur l'achat de plusieurs sous-marins français à propulsion conventionnelle pour une valeur de 90 milliards de dollars australiens (soit environ 56 milliards d'euros), en faveur d'un pacte avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, rappelle le journal Ouest France.