et AFP

publié le 11/11/2020 à 19:10

Pourra-t-on bientôt se faire vacciner contre le coronavirus en Europe ? Dans un "scénario optimiste", les premières vaccinations dans l’Union européennes pourraient se dérouler "au premier trimestre 2021", a déclaré Andrea Ammon la directrice de l’agence européenne en charge des épidémies, mercredi 11 novembre.

Après l’annonce d’un vaccin efficace à 90% par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech, une source européenne avait indiqué mardi 10 novembre à l’AFP qu’une autorisation d’un vaccin dans l’Union Européenne pourrait avoir lieu "début 2021". Andrea Ammon reste tout de même prudente car selon elle "c'est un communiqué de presse et pas une "peer review" (revue par les pairs, ndlr) donc il faut voir quelle sera l'évaluation finale."

La situation concernant l’épidémie en Europe est "très très inquiétante" et "tous nos indicateurs vont dans le mauvais sens", a rappelé Mme Ammon. Elle a par ailleurs estimé que le chemin vers les vaccinations "pourrait prendre quelques mois" et a appelé les Européens à respecter les restrictions sanitaires. Mercredi 11 novembre, la Commission européenne a annoncé avoir accepté un contrat avec Pfizer et BioNTech, pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin.